Где детей лучше всего воспитывать? В Скандинавии, если верить рейтингу

Представлен рейтинг лучших стран для воспитания детей по версии U.S. News & World Report. Первое место заняла Дания — там оба родителя сразу получают 52 недели отпуска по уходу за малышом. На втором месте Швеция, где один из родителей получает 480 дней отпуска и каждый по 90. Тройку замкнула Норвегия — власти этой страны предоставляют 46 недель полностью оплачиваемого отпуска и 56 недель с 80-процентной оплатой.

В десятку лучших также вошли Канада и Нидерланды. Россия оказалась на 44 месте, Украина на 57-м. Худшими странами признаны Гватемала, Ливан и Казахстан.

Ранее издание U.S. News & World Report представило результаты другого рейтинга, в котором Россия стала второй в мире по могуществу и четвертой по влиянию. А вот местом для комфортной пенсии Россия точно не является, здесь она занимает одни из последних строчек рейтинга.

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Всего были исследованы 73 страны. Рейтинг учитывал 8 характеристик: забота о правах человека, уважение к семье, дружелюбная среда для достижения гендерного равенства, восприятие счастья, равные доходы, безопасность, хорошо развитое государственное образование и хорошо развитые системы здравоохранения.

Напомним, что проблемы демографии и так очень актуальны для России, страна теряет население, молодежь не спешит рожать нам внуков и правнуков - а буквально на днях о них громко заговорил президент Путин, предложивший ряд мер для поддержки семей. Правда, эксперты предлагают не обольщаться на счет их эффективности. Дело в том, что ведь мало родить ребенка - нужно еще иметь и твердую уверенность в экономическом будущем своей семьи и всей страны. А с этим в России все никак не задается...

По инф. rosbalt.ru

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