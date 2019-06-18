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Галина Волчек в больнице. Ничего страшного, просто плановое обследование
По инф. Polit.ru   
18 Июня 2019 г.
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Художественного руководителя московского театра «Современник», народную артистку СССР Галину Волчек госпитализировали 15 июня. Ей предстоит пройти плановое обследование.

Галина Волчек в больнице. Ничего страшного, просто плановое обследование



- Галина Борисовна была госпитализирована в субботу в связи с плановым обследованием, которое проходит в отделении кардиологии института [хирургии] им. Вишневского, - заявила руководитель литературно-драматической части «Современника» Евгения Кузнецова.

По ее словам, здоровью 85-летней Волчек ничего не угрожает.

Polit.ru

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