Галина Польских: "Просто подлечиваю старые болячки"

Актриса Галина Польских заявила, что проходит плановое обследование и чувствует себя хорошо. Ранее СМИ сообщили о госпитализации Польских из-за проблем с сердцем.

«Ерунда это все, я хорошо себя чувствую. Каждую весну и осень я прохожу плановое обследование, подлечиваю старые болячки. Мне ставят капельницы, колют витамины. У меня впереди большая поездка и много работы, я должна быть в форме», — прокомментировала она.

Напомним, что артистка снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Верность», «Журналист», «Баллада о комиссаре» и других.

По инф. rosbalt.ru

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