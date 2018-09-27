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Галина Польских: "Просто подлечиваю старые болячки"
По инф. rosbalt.ru   
27 Сентября 2018 г.
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Актриса Галина Польских заявила, что проходит плановое обследование и чувствует себя хорошо. Ранее СМИ сообщили о госпитализации Польских из-за проблем с сердцем.

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«Ерунда это все, я хорошо себя чувствую. Каждую весну и осень я прохожу плановое обследование, подлечиваю старые болячки. Мне ставят капельницы, колют витамины. У меня впереди большая поездка и много работы, я должна быть в форме», — прокомментировала она.

Напомним, что артистка снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Верность», «Журналист», «Баллада о комиссаре» и других.

По инф. rosbalt.ru

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