Галина Польских опровергла слухи о своей госпитализации

Народная артистка России Галина Польских отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации. Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что актриса попала в московскую больницу с высоким давлением и гипертоническим кризом.

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Польских заявила, что находится не в больнице, а дома, и при этом не испытывает проблем со здоровьем. 80-летняя актриса заверила, что все сообщения о её госпитализации являются ошибочными.

По инф. argumenti.ru

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