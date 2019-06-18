Фу, мерзость какая: пожилой москвич обвиняется в изнасиловании уличного пьянчуги

Выпивший мужчина, уснувший на скамейке, стал жертвой престарелого насильника.

Как отмечено в сообщении, инцидент произошел 12 июня. Подвыпивший мужчина заснул на скамейке одного из двориков на Комсомольском проспекте. Его состоянием воспользовался 66-летний пенсионер, который совершил в отношении спящего насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый задержан. Уголовное дело расследуется по ст. 132 УК РФ. Об этом сообщает агентство «Москва».

Увы, не будем прятаться от правды: пожилые люди, случается, становятся не жертвами, а носителями самых низменных страстей. Вот лишь некоторые ужасные заголовки, свидетельствующие об этой неприятной изнанке действительности:

По инф. rosbalt.ru

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