ФСБ приглашает жаловаться на коррупцию. "Почти анонимно"...

Федеральная служба безопасности запустила анонимный опрос на своем сайте . Респондентам предлагается оценить эффективность действий власти по борьбе с коррупцией.

Участникам опроса предлагается ответить на 12 вопросов. Так, ФСБ интересует, одобряют ли граждане государственную политику по ужесточению борьбы с коррупцией, а также являются ли, по их мнению, принимаемые меры эффективными.

Кроме того, респондентам предложены выбрать самые действенные меры по борьбе с коррупцией. Среди таких вариантов — «запрет для должностных лиц на владение имуществом за рубежом», «расширение налогового контроля за государственными служащими, членами его семьи, ближайшими родственниками», «повышение заработной платы чиновников» и др.

Участников опроса просят также оценить уровень коррупции в отдельных сферах, указать, насколько серьезной они считают проблему коррупции в стране, и рассказать, доверяют ли они структурам, которые борются с коррупцией.

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Желающих принять участие в опросе просят сообщить сведения о поле, возрасте, образовании, роде деятельности, семейном положении, достатке и месте проживания. Фамилию называть не надо (все равно, при желании, ее легко выяснить по IP-адресу, с которого произошло голосование). Надо полагать, что в целом спецслужба использует собранные данные для аналитики (скажем, всплеск недовольства коррупцией в одном каком-то регионе - многое скажет о его начальстве). Но и материал для конкретных расследований почерпнуть сможет, почему бы и нет?

По инф. rosbalt.ru

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