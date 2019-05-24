Французскую долгожительницу обвиняют в жестоком убийстве

Прокуратура Франции заподозрила в убийстве 102-летнюю женщину в доме престарелых.

Как сообщает BBC, она заявила сотрудникам учреждения, что убила соседку. Жертву обнаружили в постели со множественными ранами головы, а также признаками удушения.

Сейчас подозреваемая находится в психиатрической лечебнице. Следствие выясняет обстоятельства преступления.

По инф. rosbalt.ru

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