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Французскую долгожительницу обвиняют в жестоком убийстве
По инф. rosbalt.ru   
24 Мая 2019 г.
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Прокуратура Франции заподозрила в убийстве 102-летнюю женщину в доме престарелых.

Французскую долгожительницу обвиняют в жестоком убийстве

Как сообщает BBC, она заявила сотрудникам учреждения, что убила соседку. Жертву обнаружили в постели со множественными ранами головы, а также признаками удушения.

Сейчас подозреваемая находится в психиатрической лечебнице. Следствие выясняет обстоятельства преступления.

По инф. rosbalt.ru

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