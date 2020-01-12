Французы придумали зубную щетку для ленивых

На выставке технологических новинок в Лас-Вегасе (США) представили инновационную зубную щетку. Разработчики — стартап из Франции Y-Brush, заявляют, что она позволяет радикально сократить время чистки. (Мы живем в такое время, когда всю работу за нас выполняют бытовые помощники. И если до этого речь шла, скажем, о роботах-пылесосах, то теперь уже и зубы можно не чистить самим - все сделает техника. Хорошо это или плохо? Судите сами. - прим. МГ.)

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Зубная полость с помощью устройства, которое работает, когда его «прикусывают и жуют», очищается за 10 секунд, пишет BBC News.

Примерная стоимость новинки не называется.

Устройство позволяет решить проблему небрежной чистки зубов, когда люди вместо требуемых 2 минут производят манипуляции со щеткой и пастой не более 50 секунд, объяснил представитель фирмы-изобретателя.

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По инф. rosbalt.ru

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