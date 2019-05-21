Франция заблокировала обсуждение в Совбезе ООН украинского закона об языке

Совет Безопасности ООН по просьбе французской стороны не принял повестку дня, предложенную РФ, о языковом законе Украины. Против данной повестки дня выступили США, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша, за — Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская республика и Экваториальная Гвинея, воздержались - Перу, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Индонезия.

Как отметил представитель Франции Франсуа Делатра, Париж не может проводить конструктивную дискуссию по инициативе одной из сторон в конфликте, сообщает УНН.

Ранее российская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием украинским парламентом закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Постпред России при ООН Василий Небензя, со своей стороны, заявил, что так называемый «языковой» закон нарушает Минские договоренности.

Напомним, что соответствующий закон Верховная рада приняла 25 апреля, а бывший президент Украины Петр Порошенко подписал его 15 мая. На следующий день закон был опубликован в официальной прессе.

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