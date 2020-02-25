Фото Игоря Николаева без усов удивило пользователей интернета

Под конец зимы, а именно 25 и 26 февраля 2020 года будет небольшой всплеск магнитных бурь. Однако не стоит расслабляться, поскольку уже в начале марта ожидаются серьезные всплески, которые заставят метеозависимых людей держать руку под нужные лекарства. В этот период времени головные боли могут доходить даже до мигреней, поэтому всегда нужно знать, что делать в таких ситуациях.