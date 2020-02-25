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Фото Игоря Николаева без усов удивило пользователей интернета
|По инф. rosbalt.ru
|25 Февраля 2020 г.
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Певец и композитор Игорь Николаев опубликовал свою фотографию без усов. Снимок появился на его странице в Инстаграме.
На фото Николаев запечатлен во время прохождения службы в армии. Так он поздравил подписчиков с 23 февраля.
Николаев также предложил пользователям найти 10 отличий. «Ну, хорошо — одиннадцать!», — подписал артист.
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