Флешмоб в соцсетях: поем песни Зыкиной и настраиваемся на лучшее

Ансамбль «Россия» имени Зыкиной запустил музыкально-вокальный флешмоб в соцсетях. Чтобы стать его участником, нужно спеть и записать на камеру телефона любую песню из репертуара народной артистки.

Об этом сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

В рамках акции артисты коллектива снимут на видео свои выступления, после чего опубликуют их на официальных страницах ансамбля в соцсетях.

Принять участие во флешмоб-концерте может любой желающий. Для этого нужно записать видеоролики с игрой на музыкальных инструментах или вокальными выступлениями, а затем прислать их в Ансамбль «Россия».

Некоторые россияне уже стали участниками флэшмоба. Вот, например, выступление народной артистки России Надежды Крыгиной

Коллектив выберет лучшие из присланных номеров и разместит их как «живой альбом» в сети. Таким образом организаторы надеются собрать к концу апреля как можно больше весенней музыки и видеообращений, которые сохранятся светлое воспоминание о периоде самоизоляции.

Флешмоб будет продолжаться до 30 апреля. Видеозаписи можно присылать на электронную почту ансамбля garnarussia@mail.ru.

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По инф. portal-kultura.ru

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