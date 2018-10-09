Физиогномист о Владимире Стеклове: Честолюбив и добивается своей цели любой ценой

Народный артист РФ 70-летний Владимир Стеклов в основном снимается в сериалах, где играет мужественных героев, сотрудников полиции, блюстителей закона.

Физиогномист (специалист по чтению черт лица) Евгений Жилин рассказал о трех браках актера и о его новом супружеском союзе:

– Владимир Стеклов по знаку зодиака – Козерог. Актер по своей сути очень коммуникабелен. Представители этого знака – люди ответственные, доводят любое начатое дело до конца. Зачастую они с головой погружаются в свою деятельность, увлекшись, не замечают того, что происходит вокруг. Они к тому же активны в самых разных сферах.

У Владимира Стеклова за спиной три брака. Его первой женой была актриса Людмила Мощенская. У пары родилась дочь Агриппина, ныне актриса театра «Сатирикон». Во второй раз он был женат на актрисе Александре Захаровой (дочери режиссера Марка Захарова. – Авт.). Третьей супругой была Ольга Стеклова – врач, в этих отношениях появилась на свет дочь Глафира. Актер говорил, что в каждом браке был по-своему счастлив.

Сейчас Стеклов состоит в четвертом (неофициальном) браке с Ириной Дерягиной, которая младше его на 33 года. В феврале она родила ему третью дочь – Арину. Артист буквально светится от счастья и, по-моему, помолодел на несколько десятков лет.

Исследуем черты подетально

1. Форма лица

– Круглая форма лица говорит о добродушии человека, его мягкости, покладистости. Но такие люди не являются идеальными. Они слишком честолюбивы и эгоистичны. Добиваются своей цели любой ценой. Прежде чем стать актером, Стеклову пришлось преодолеть множество преград. Он начал сниматься в 35 лет.

2. Глаза

– У Владимира небольшие глаза со скошенными книзу уголками. По этой черте можно говорить о том, что человек в чем-то постоянно испытывает сомнения. Брови слегка удивленно приподняты. Артист как будто постоянно удивляется, спрашивает себя: «Ого! Как я так лихо сумел?» Однако он никогда не признается, что боится чего-то, робеет.

3. Нос

– Широкие крылья носа указывают на то, что человек может быть высокого мнения о себе. Но это неплохо для актера, так как в этой профессии необходимо быть уверенным в себе. Видно, что Владимир долгое время в себе сомневался, но потом преодолел страхи и теперь движется вперед, как танк. И это в корне изменило его отчасти заниженную самооценку.

4. Губы

– Полные губы говорят о неиссякаемой сексуальной энергии артиста. Такие натуры живут насыщенно, на полную катушку, но все же контролируют себя. Они обладают волей и интеллектом. И еще в них удивительным образом сочетаются жесткость и сентиментальность.

По инф. sobesednik.ru

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