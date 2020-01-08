Фитнес-блогер назвала Яну Рудковскую «закомплексованным колхозом»

Продюсера Яну Рудковскую часто обвиняют в чрезмерном использовании фоторедакторов для обработки фотографий. У популярного блогера Лены Миро есть свое мнение, почему Яна пытается скрыть свои недостатки.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Миро заявила, что кадры, которые публикует Рудковская в своих соцсетях, существенно отличаются от фотографий непрофессиональных фотографов. По мнению Лены, музыкальный продюсер «балуется» программами для обработки снимков.



- Колхоз же. Зажатый, закомплексованный колхоз... Отсюда – и быдловатость в манерах, и увлеченность фотошопом, и какая-то общая нервозность в поведении, – уверена Лена Миро.

По инф. argumenti.ru

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ