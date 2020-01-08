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Фитнес-блогер назвала Яну Рудковскую «закомплексованным колхозом»
По инф. argumenti.ru   
08 Января 2020 г.
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Продюсера Яну Рудковскую часто обвиняют в чрезмерном использовании фоторедакторов для обработки фотографий. У популярного блогера Лены Миро есть свое мнение, почему Яна пытается скрыть свои недостатки.

Фитнес-блогер назвала Яну Рудковскую «закомплексованным колхозом»


Миро заявила, что кадры, которые публикует Рудковская в своих соцсетях, существенно отличаются от фотографий непрофессиональных фотографов. По мнению Лены, музыкальный продюсер «балуется» программами для обработки снимков.

- Колхоз же. Зажатый, закомплексованный колхоз... Отсюда – и быдловатость в манерах, и увлеченность фотошопом, и какая-то общая нервозность в поведении, – уверена Лена Миро.

По инф. argumenti.ru

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