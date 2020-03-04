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Филипп Кирокоров поможет Ветлицкой вернуться из небытия
Дмитрий Ильинский, Sobesednik.ru   
04 Марта 2020 г.
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Возвращение Натальи Ветлицкой на большую сцену обещало быть грандиозным. Но на деле все происходит весьма скромно. Артистку критикуют все кому не лень. А музыкальный критик Сергей Соседов и вовсе заявил, что у Натальи теперь нет ни голоса, ни харизмы.

Филипп Кирокоров поможет Ветлицкой вернуться из небытия


Наталья Ветлицкая появилась на публике дважды – сначала она спела на юбилее Дмитрия Маликова, а потом на празднике, посвященном Дню всех влюбленных. Впрочем, выступления Ветлицкой нужного резонанса не вызвали.

Спасать Ветлицкую от провала теперь будет Филипп Киркоров, которому, по слухам, предложили за это неплохой гонорар. Именно он должен сделать Наталью настоящей суперзвездой.

Для Киркорова возвращать экс-звезд на вершину эстрадного Олимпа – дело весьма привычное. В свое время именно он помог вернуться на сцену Маше Распутиной. После вторых родов звезда пропала на долгих пять лет, но благодаря хиту «Роза чайная» вновь стала суперзвездой. Сейчас этому примеру последовали и продюсеры Ветлицкой.

Дуэт с Киркоровым привлечет внимание зрителей, даст ротации на радио и на телевидении, – сообщили наши источники. – Для полноценного возвращения в нынешнем шоубизнесе без этого никуда. Поэтому записать совместную песню предложили именно Филиппу. Хотя рассматривались и другие кандидатуры – например Николая Баскова.

Киркоров, как стало известно журналистам, уже дал свое согласие на совместную работу с Ветлицкой, хотя даже в молодости большими друзьями они не были. Но чего не сделаешь ради собственной выгоды. Подходящую для дуэта песню тоже нашли. Зрители услышат ее уже этой весной.

Сама Ветлицкая о дуэте с Киркоровым не говорит, стараясь сохранить премьеру совместного хита в тайне. Сейчас Наталья готовится к премьере сольного шоу, которое она представит осенью. Артистка активно записывает новые песни и мечтает о былой популярности.

Продюсеры понимают, что возвращение звезды должно подогреваться скандалами. В том числе на тему личной жизни. Но сама Наталья, судя по всему, к этому не готова. Артистка на днях призналась журналистам, что абсолютно далека от законов нынешнего шоу-бизнеса.

– Я не интересуюсь новостями, – заявила звезда. – Не интересуюсь социальной жизнью! Разговариваю только с друзьями. Никогда не беру телефонные трубки на незнакомые звонки. Светская жизнь мне тоже просто неинтересна. Я говорю правду. Не люблю социальные правила. Любые правила вносят ограничения. А мне это не нужно.

По инф. sobesednik.ru

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