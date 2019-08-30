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Филипп Киркоров устроил скандал на "Новой волне"
По инф. Polit.ru   
30 Августа 2019 г.
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Российский певец Филипп Киркоров поругался с организаторами музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи. Артисту не понравилось, как ведется подготовка к его выступлению. По его словам, был сорван изначально запланированный график. Он обрушился на организаторов с нецензурными высказываниями.

Филипп Киркоров устроил скандал на "Новой волне"


Певец начал угрожать, что шоу не начнется, пока он не отрепетирует номер с камерами. Видео снял очевидец, который в этот момент присутствовал на площадке, сопроводив его комментарием: «Филя жжет», затем ролик быстро разошелся по интернету.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская заявила, что произошедшее не было ссорой, а всего лишь «фрагментом разговора».

- Это рабочие моменты были — премьера песни, ответственный день очень. Все очень филигранно подходили к этому номеру, — заверила она.

По словам пресс-секретаря, произошла заминка со временем, но в итоге провести репетицию удалось, и все остались довольны результатом.

Polit.ru

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