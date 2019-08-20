Филипп Киркоров - рыцарь без штрафа и упрёка

Директор поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова прокомментировал данные СМИ о якобы неоплаченных штрафах от ГИБДД.

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По словам Геннадия Рыбака, у Киркорова нет неоплаченных штрафов. Он также показал журналистам скриншот страницы мобильного приложения, подтверждающий его слова об уплате всех штрафов.



Ранее «КП» утверждала, что Киркоров оказался в базе данных Федеральной службы судебных приставов из-за неуплаты трех штрафов от ГИБДД на 2 тыс. рублей. В базе данных должников на сайте ФССП сообщается, что ряд нарушений были совершены в Москве и Московской области, а три штрафа певец получил в Тверской области.

По инф. rosbalt.ru

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