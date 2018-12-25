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Фиктивная прописка мигрантов остается привлекательным, но чреватым неприятностями "бизнесом"
По инф. rosbalt.ru   
25 Декабря 2018 г.
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dengi11

Жительнице столичного района Печатники грозит уголовная ответственность за фиктивную регистрацию в своей квартире нескольких десятков приезжих.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, 33-летняя предприимчивая москвичка за деньги «прописала» у себя 103 граждан России.

Против женщины в полиции возбудили уголовное дело о фиктивной регистрации гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ.

А житель Тулы поставил на миграционный учет по месту жительства 250 иностранцев. За это ему грозит уголовное наказание, сообщила старший помощник областного прокурора Любовь Кузнецова. Уточняется, что мужчина прописывал иностранных граждан в своей квартире с сентября по ноябрь 2018 года, однако фактического места им не предоставлял. Граждане какого государства прописывались у собственника жилья, не уточняется.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще из недавних похожих новостей: в свои 59 лет тульская пенсионерка нигде не работает. Впрочем, денег у неё наверняка было немало, ведь она успела прописать в своей квартире 79 иностранцев. Конечно, они даже не жили в этой квартире, но всё-таки пользовались возможностями такой прописки.

По инф. rosbalt.ru

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