Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

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«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой», — уточнила Сотникова.

Она добавила, что «фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт».

Аделина Сотникова родилась 1 июля 1996 года в Москве. Сотникова завоевала золото Олимпийских игр в одиночном катании, набрав по сумме короткой и произвольной программ 224,59 балла. В последний раз она участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16.

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По инф. rosbalt.ru

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