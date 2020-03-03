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Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
По инф. rosbalt.ru   
03 Марта 2020 г.
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Первая в истории России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.

Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Аделина сделала заявление в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1».

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«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой», — уточнила Сотникова.

Она добавила, что «фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт».

Аделина Сотникова родилась 1 июля 1996 года в Москве. Сотникова завоевала золото Олимпийских игр в одиночном катании, набрав по сумме короткой и произвольной программ 224,59 балла. В последний раз она участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16.

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По инф. rosbalt.ru

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