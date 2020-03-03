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Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
|По инф. rosbalt.ru
|03 Марта 2020 г.
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Первая в истории России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Аделина сделала заявление в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1».
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