Федеральное ведомство вмешается в мусорные тарифы четырех регионов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку тарифов на вывоз мусора в четырех регионах России — это Карачаево-Черкесия, Сахалин, Свердловская и Кировская области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. По итогам проверки и в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.

По итогам проверок в 2018 году обнаружены нарушения тарифного законодательства при вывозу мусора в 10-ти регионах, (в Севастополе, Карелии, а также Астраханской, Белгородской, Вологодской, Курской, Кемеровской, Ростовской, Смоленской и Челябинской областях). ФАС выдала предписания, которые должны были привести к снижению тарифов.

Напомним, с начала года в РФ начата реализация «мусорной реформы». С отходами теперь работают региональные операторы. В ряде регионов уже прошли митинги против повышения тарифов на вывоз мусора. 18 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказал, что разница в региональных тарифах на вывоз мусора составляет почти 27 раз и подобное недопустимо. О ходе реформы и драматических казусах по ходу дела - читайте по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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