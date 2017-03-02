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Федеральный реестр инвалидов принимает сведения о гражданах
|По инф. Пенсионного Фонда РФ
|02 Марта 2017 г.
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Начиная с января 2017 года передача сведений об установлении инвалидности и сведений из индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов в информационную систему «Федеральный реестр инвалидов» (ФРИ) осуществляется в режиме реального времени.
Федеральный реестр инвалидов принимает сведения в режиме реального времени
Данные в Федеральный реестр инвалидов в режиме реального времени передаются из Федерального бюро медико-социальной экспертизы через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. В таком режиме уже получено более 630 тыс. документов в отношении 308 тыс. инвалидов.
В настоящее время ведется активная работа по подключению к системе всех ведомств – как поставщиков, так и пользователей информации ФРИ, в том числе на уровне субъектов РФ. Параллельно актуализируются сведения, которые были размещены в ФРИ в результате первичной загрузки, в частности, из Фонда социального страхования, Федеральной службы по труду и занятости, Министерства образования и науки.
Планируется, что в течение 2017 года будет расширена нормативно-правовая база, что позволит оказывать инвалидам государственные и муниципальные услуги на основании сведений из ФРИ без запроса у других ведомств, самим же инвалидам не придется представлять дублирующие документы и сведения. При этом вся информация в ФРИ будет юридически значимой.
Напомним, государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов» была введена в действие с 2017 года, а полномасштабное использование сведений из ФРИ для предоставления инвалидам государственных услуг планируется начать с 2018 года. ФРИ станет единой базой данных для всех ведомств и организаций, которые занимаются вопросами реабилитации инвалидов, а также для самих граждан.
Федеральный реестр инвалидов будет содержать в себе всю информацию об инвалидах, что позволит избежать многократного и разнонаправленного документооборота между органами власти и необходимости предоставления инвалидом документов для получения услуг. Как результат – повышение эффективности госуправления в области социального обеспечения и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг инвалидам.
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