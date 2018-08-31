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ФАС выступила против индексации тарифов ЖКХ в 2019 году

Владимир Кузьмин, "Российская газета"   
31 Августа 2018 г.
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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что его ведомство выступает против инициативы Министерства экономического развития по повышению тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году. Минэкономразвития хочет учесть рост НДС на 2 процента и провести индексацию в два этапа: 1 января на 1,7% и 1 июля на 2,4%, пишет "Российская газета".

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"Мы не поддерживаем это предложение", - сказал руководитель ФАС. Он объяснил это тем, что в двух третях регионов тариф выше экономически обоснованного уровня.

Излишек уровня ФАС предлагает направлять в обязательном порядке на инвестиции. "Направить эти деньги, прежде всего, на ремонты, чтобы уменьшить потери воды в трубах, улучшить очистные сооружения, то есть, экологическое состояние среды. То есть, заставить эти деньги, которые потребитель оплатил, вложить в дело", - пояснил Артемьев.

В тех же регионах, где тарифы занижены, антимонопольная служба повышение считает целесообразным.

"Поднимать всем - это абсурдная история", - считает глава ведомства.

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