ФАС выступила против индексации тарифов ЖКХ в 2019 году

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что его ведомство выступает против инициативы Министерства экономического развития по повышению тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году. Минэкономразвития хочет учесть рост НДС на 2 процента и провести индексацию в два этапа: 1 января на 1,7% и 1 июля на 2,4%, пишет "Российская газета".

"Мы не поддерживаем это предложение", - сказал руководитель ФАС. Он объяснил это тем, что в двух третях регионов тариф выше экономически обоснованного уровня.

Излишек уровня ФАС предлагает направлять в обязательном порядке на инвестиции. "Направить эти деньги, прежде всего, на ремонты, чтобы уменьшить потери воды в трубах, улучшить очистные сооружения, то есть, экологическое состояние среды. То есть, заставить эти деньги, которые потребитель оплатил, вложить в дело", - пояснил Артемьев.

В тех же регионах, где тарифы занижены, антимонопольная служба повышение считает целесообразным.

"Поднимать всем - это абсурдная история", - считает глава ведомства.

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