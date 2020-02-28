Евросоюз и США потребовали от России найти заказчиков убийства Немцова

США и Евросоюз 27 февраля, в годовщину убийства Бориса Немцова, призвали Россию найти заказчиков преступления.

«Мы вновь призываем власти РФ найти организаторов и заказчиков этого ужасного преступления. Мы также призываем почтить его память для подтверждения приверженности свободе слова», — заявил заместитель посла США в Москве Барт Горман.

Дипломат отметил, что Немцов «выступал за лучшее будущее для своей страны» и «вдохновляет всех, кто стремится к справедливости и свободе».

В свою очередь, Европейская внешнеполитическая служба отметила, что убийство оппозиционера должно быть полностью расследовано.

В ЕС напомнили, что Немцов «бесстрашно продвигал демократические ценности в России, несмотря на препятствия». Его также назвали примером для многих, когда «гражданское общество в России все больше ущемляется».

В Кремле, в свою очередь, 27 февраля заявили, что нет никаких инициатив по увековечению памяти оппозиционного политика Бориса Немцова. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, как Кремль будет «отмечать» годовщину убийства, Песков отметил, что никак, поскольку это не повод для отмечания. На вопрос, считает ли Кремль, что убийство Немцова раскрыто, Песков ответил, что не знает всех деталей следствия и не располагает информацией.

Также Песков заявил, что открытие сквера имени Бориса Немцова в Праге — это суверенное право властей города. Но в Кремле предпочитают, чтобы Прага не забывала про красноармейцев, которые пожертвовали жизнями ради освобождения города от фашистов.

Напомним, Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Суд приговорил пятерых участников его убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. В середине февраля Во «ВКонтакте» обнаружили фотографии застолья в колонии ФСИН с участием Заура Дадаева, осужденного за убийство политика.

Городской совет Праги 24 февраля принял решение переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой находится посольство РФ в Чехии, в площадь Бориса Немцова.

По инф. rosbalt.ru

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