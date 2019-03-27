Европа спорит: отменять ли летнее время?

Предложение об отказе от перевода часов на летнее время снова рассмотрят члены Европарламента. Об том сообщает Yle со ссылкой на депутата Европарламента Хейди Хаутала.

По его словам, европейские страны должны в течение года решить, в каком часовом поясе они хотят находиться, и собираются ли они в дальнейшем переводить часы из одного часового пояса в другой.

Ранее, в августе прошлого года, Еврокомиссия внесла предложение об отказе от перехода на летнее время. За отмену перевода часов проголосовали 410 европарламентариев, против — 192. Решение об отказе от перевода часов вступит в силу не ранее 2021 года.

Летнее время было введено в ЕС в 2002 году. Страны ЕС находятся на территориях трех часовых поясов.

По инф. rosbalt.ru

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