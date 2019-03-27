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Европа спорит: отменять ли летнее время?
По инф. rosbalt.ru   
27 Марта 2019 г.
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Предложение об отказе от перевода часов на летнее время снова рассмотрят члены Европарламента. Об том сообщает Yle со ссылкой на депутата Европарламента Хейди Хаутала.

Европа спорит: переходить ли на летнее время?

По его словам, европейские страны должны в течение года решить, в каком часовом поясе они хотят находиться, и собираются ли они в дальнейшем переводить часы из одного часового пояса в другой.

Ранее, в августе прошлого года, Еврокомиссия внесла предложение об отказе от перехода на летнее время. За отмену перевода часов проголосовали 410 европарламентариев, против — 192. Решение об отказе от перевода часов вступит в силу не ранее 2021 года.

Летнее время было введено в ЕС в 2002 году. Страны ЕС находятся на территориях трех часовых поясов.

По инф. rosbalt.ru

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