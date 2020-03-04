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Евгения Добровольская: «Я – бабушка по телефону»
По инф. argumenti.ru   
04 Марта 2020 г.
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Актриса Евгения Добровольская честно призналась, какая она бабушка. Внучка у 55-летней Добровольской родилась три месяца назад. Её актрисе подарил их с бывшем мужем Михаилом Ефремовым сын Николай.

Евгения Добровольская: «Я – бабушка по телефону»


Девочку назвали Аллой – так звали маму Михаила Ефремова актрису Аллу Покровскую. Маленькая Аллочка растет, меняется, но бабушка Евгения видела внучку только один раз, после рождения.

Добровольская любит внучку, скучает по ней, интересуется, как ребенок растет, как развивается. Сын присылает фото Аллочки. По ним Евгения и знает, что внучка держит головку, улыбается, агукает. Но увидеть девочку у бабушки-актрисы категорически не хватает времени.

По признанию Добровольской, иногда сын Николай со своей женой Владой звонят, просят что-то посоветовать. Такие звонки бывают и во время репетиций. Тогда сидящей на сцене актрисе приходится отвечать, что она ничем не может помочь. Евгения назвала себя «бабушка по телефону».

Кстати, всего у актрисы пятеро детей – четверо сыновей и дочь.

По инф. argumenti.ru

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