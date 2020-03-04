Евгения Добровольская: «Я – бабушка по телефону»

Актриса Евгения Добровольская честно призналась, какая она бабушка. Внучка у 55-летней Добровольской родилась три месяца назад. Её актрисе подарил их с бывшем мужем Михаилом Ефремовым сын Николай.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Девочку назвали Аллой – так звали маму Михаила Ефремова актрису Аллу Покровскую. Маленькая Аллочка растет, меняется, но бабушка Евгения видела внучку только один раз, после рождения.

Добровольская любит внучку, скучает по ней, интересуется, как ребенок растет, как развивается. Сын присылает фото Аллочки. По ним Евгения и знает, что внучка держит головку, улыбается, агукает. Но увидеть девочку у бабушки-актрисы категорически не хватает времени.

По признанию Добровольской, иногда сын Николай со своей женой Владой звонят, просят что-то посоветовать. Такие звонки бывают и во время репетиций. Тогда сидящей на сцене актрисе приходится отвечать, что она ничем не может помочь. Евгения назвала себя «бабушка по телефону».

Кстати, всего у актрисы пятеро детей – четверо сыновей и дочь.

По инф. argumenti.ru

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...