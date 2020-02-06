Евгений Петросян рассказл о своей пенсии. Но не слукавил ли?..

Известный российский юморист Евгений Петросян рассказал, сколько денег он получает как пенсионер. По словам артиста, выплат ему вполне хватает на его расходы.

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Комик рассказал, что получает обычную пенсию, которая составляет немногим более 20 тысяч рублей.



В то же время, по данным СМИ, актер Станислав Садальский получает 50 тысяч рублей в качестве пенсии вместе с надбавками. По его словам, артисты часто занижают размер пенсии, называя лишь базовую ее часть. Актер отметил, что на среднюю пенсию прожить нереально.

По инф. rosbalt.ru

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