Евгений Петросян "полетел подальше от вранья и фальши"

Юморист Евгений Петросян выложил в Инстаграм свое фото из самолета и сообщил подписчикам: "Полетел подальше от вранья и фальши". В личной жизни артиста в последнее время произошли большие перемены, он развелся со своей супругой Еленой Степаненко.

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Папарацци и желтая пресса сильно интересуются подробностями развода знаменитой пары, особенно отношениями Петросяна с молодой подругой - помощницей Татьяной Брухуновой.

Свежая новость - "Степаненко и Петросяна не развенчала церковь" - сегодня гуляет по Сети. По этому поводу или по какому-то другому, но Петросян написал: "Очередная атака "небылиц в лицах". И, самое главное, у нас уже складывается тенденция: всё безнаказанно!". При этом артист не прокомментировал, что за "небылицы в лицах" он имеет ввиду.

По инф. argumenti.ru

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