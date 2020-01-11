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Евгений Петросян не знал о решении руководства закрыть «Смехопанораму»
По инф. argumenti.ru   
11 Января 2020 г.
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Производство юмористического шоу Евгения Петросяна «Смехопанорама», которое 9 января 2020 года отпраздновало 26-летие, приостановлено. Также в сетке вещания на канале «Россия 1» не стало программы «Утренняя почта» и передачи «Сам себе режиссер», которую Алексей Лысенков вел с 1992 года.

Евгений Петросян не знал о решении руководства закрыть «Смехопанораму»


Автор программы «Смехопанорама» Евгений Петросян рассказал, что не знал о решении руководство компании о закрытии его шоу, но не считает это чем-то удивительным. Как отметил Петросян, «многие программы прерываются, потом открываются, и никто об этом не пишет».

Юморист получил соответствующие разъяснения руководства ВГТРК. По словам Петросяна, решение связано с экономией утреннего блока программ. Народный артист признался, что у него готовы материалы для передачи еще на два месяца.

По инф. argumenti.ru

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