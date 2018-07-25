Этот талантливый, многоликий Басов

95 лет назад родился Владимир Павлович Басов – режиссёр, актёр, сценарист, народный артист России.

Его творчество было настолько многогранно и разнообразно по тематике и жанрам – от героико-революционных фильмов до приключенческих и комедийных, что для многих работы Басова-актёра и фильмы Басова-режиссёра никак не ассоциировались с одним и тем же человеком.

В ряде своих фильмов Басов выступал не только как режиссёр и актёр, но и как автор или соавтор сценариев.

Детство и юность

Владимир Павлович Басов родился 28 июля 1923 года в семье военнослужащего Павла Басултайнена, финна по происхождению. Мать Владимира происходила из семьи священника.

Басов вспоминал: «Меня мама родила, можно сказать, проездом – в городе Уразове. Потом вот так, с мальчонкой под мышкой, путешествовала по всей стране... Отец мой, красный комиссар, философ по образованию, боролся с басмачами в Средней Азии. В семь лет я пошел в школу, но мне там показалось неинтересно: всё, чему учили первоклассников, я давно уже знал из маминых уроков.

В тридцать первом году, после трагической смерти отца, мы переехали к дяде, в город Железнодорожный, и я стал ходить сразу в третий класс. Вскоре маму назначили секретарём редакции газеты в Кашине, и свой четвёртый класс я окончил там. Летом загостился у тетки под Сухуми – так понравилось, что решил там остаться на весь пятый год, а потом ещё и шестой прихватил. В селе Александрово Горьковской области окончен был седьмой класс – мама снова стала книгоношей. Ну, а потом Москва – десятилетка, а вечерами – Художественное училище имени 1905 года...»

В 1941 году Владимир собирался поступить во ВГИК, однако война перечеркнула все планы юноши. Он пошёл на фронт добровольцем. В боях Басов проявил себя как бесстрашный и доблестный воин, чем заслужил уважение товарищей.

Владимир Басов закончил войну в звании капитана и в должности заместителя начальника оперативного отдела 28-й отдельной артиллерийской дивизии прорыва резерва Главного командования. Он мог сделать карьеру военного, но остался верен своей мечте и после демобилизации поступил во ВГИК на режиссёрское отделение.

По воспоминаниям родных, Владимир Павлович не любил вспоминать о своём фронтовом прошлом и никогда не рассказывал о войне.

Басов-режиссёр

После учёбы молодой режиссёр начал работать на студии «Мосфильм» и вскоре приступил к съёмкам своей первой ленты «Школа мужества». После неё Владимир Басов получил «зелёный свет» в кинематографе и снимал картины одну за другой. Фильм Басова «Щит и меч» вышел на экраны страны в 1968 году и с первых же дней стал лидером проката: четыре его серии собрали соответственно 68, 66, 47 и 47 миллионов зрителей. Владимир Басов рассказывал: «Мне бы сказали – у тебя не будет ничего: не будет декораций, бракованная плёнка... Но у тебя будет полная возможность поработать с актёрами, которых ты любишь, пульс в пульс, создать магнитное поле вокруг себя, заразить этим магнитным полем исполнителя или исполнительницу, и потом, даст бог, чтобы он перенёс это зрителю. Я скажу: «Я согласен на всё».

Басов был необыкновенным режиссёром. В отличие от коллег, он никогда не пребывал в вынужденном творческом простое, его картины не ложились «на полку». Он работал быстро, продуктивно и всё это делал с лёгкостью.

В 1975 году Владимир Павлович создал одну из наиболее известных своих работ – трёхсерийный художественный телевизионный фильм «Дни Турбиных». Басов сам написал сценарий и исполнил роль штабс-капитана Мышлаевского, ставшую одной из наиболее ярких в его карьере.

Потом в карьере режиссёра случился простой: из-за ухудшения здоровья (после обширного инфаркта) он не мог работать и пять лет ничего не снимал.

В 1980 году он снял картину «Факты минувшего дня» и был удостоен Государственной премии СССР. Но в 1983 году у режиссёра случился инсульт, его частично парализовало. Только через год Басов нашёл в себе силы приступить к съёмкам своей последней картины – экранизации пьесы Пристли «Время и семья Конвей». Это был последний триумф Владимира Басова.

Басов-актёр

Большинство зрителей помнит Владимира Басова как актёра – яркого, характерного и непредсказуемого.

По воспоминаниям коллег, Басов обладал какой-то особенной харизмой, приковывая к себе внимание даже во время исполнения эпизодических ролей. Именно ярчайшая игра в эпизодах принесла Басову бессмертную славу как одного из самых талантливых и своеобразных советских актёров.

Как актёр кино Владимир Басов дебютировал в своём фильме «Школа мужества» в 1954 году, а всего сыграл более чем в 80-ти картинах.

В 1964 году Басов сыграл в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». Актёр Евгений Стеблов рассказывал: «Артист, который должен был играть эту роль, заболел, и его нужно было срочно заменить. Владимир Басов, который тогда озвучивал свою картину, в этот момент случайно проходил мимо. Данелия уговорил его сняться в этом эпизоде. Так в нашем кинематографе появился блестящий актёр».

Пластичный, высокий (если не сказать «вытянутый»), носатый, он моментально приковывал к себе внимание, а его тоскливые глаза и не всегда понятные «глубокие» высказывания наводили на желание задуматься о биографии этого нелепого персонажа. Великолепные актёрские данные Владимира Басова использовались самыми разными режиссёрами. Он был одинаково великолепен в экранизациях классики, современных комедиях, героических лентах. Лужин в «Преступлении и наказании», нервный и таинственный маклер в комедии «По семейным обстоятельствам», суровый милиционер в «Приключениях Шурика».

Особняком стоят его потрясающие роли в детских фильмах. Прежде всего, это незабываемые Дуремар с сачком в фильме «Приключения Буратино», Стамп в телефильме про Электроника и Волк в сказке «Про Красную Шапочку».

Странный и обаятельный

Владимир Павлович и в жизни был странным, смешным и, по воспоминаниям друзей, очень симпатичным человеком. Добрым, весёлым, нелогичным. Страстью его были машины, сначала «Москвич», потом «Волги» прямо с завода. Басов их холил и лелеял, покупал за границей какие-то особые зеркала, чехлы. По воспоминаниям дочери, Владимир Павлович был настоящим франтом, следил за модой, любил красивую одежду.

Удивительно, но внешне некрасивый и нелепый, Владимир Павлович ошеломлял женщин и пользовался большим успехом. Красота других мужчин блекла перед его красноречием.

Владимир Павлович влюблялся страстно и потом сметал все преграды на пути к сердцу любимой женщины. Устоять было невозможно. Режиссёр был женат трижды, исключительно на красавицах значительно моложе себя.

Первой женой актёра была Роза Макагонова. Будущие супруги познакомились ещё в студенческие годы, но быстро расстались.

Наталья Фатеева стала второй супругой Владимира Басова и родила ему сына Владимира. По воспоминаниям Фатеевой, это была настоящая любовь. Однако через пять лет брак распался.

С третьей супругой, Валентиной Титовой, Басов познакомился во время съёмок очередной картины. Титова была намного младше Басова, однако не устояла перед яркими и настойчивыми ухаживаниями обаятельного актёра. В браке у пары родились сын и дочь, Владимир Павлович неоднократно снимал Валентину в своих фильмах. Однако после 17 лет брака Титова ушла к другому, а дети остались с отцом. Оба сына Владимира Басова пошли по стопам отца и стали режиссёрами.

Последние годы жизни постоянные проблемы со здоровьем не позволяли Басову проводить достаточно времени на съёмочной площадке. Он стал режиссёром-консультантом. 17 сентября 1987 году, после второго инсульта, Владимир Павлович скончался.

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