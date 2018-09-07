Это точно XXI век? На малыша в столичном детсаду напала крыса!

В детском саду на юго-востоке столицы произошло ЧП — на ребенка напала крыса.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел днем 5 сентября в дошкольном отделении школы, расположенной на проспекте Защитников Москвы. Воспитанника детского сада укусила крыса.

В настоящее время устаналивается, как грызун оказался в детском саду. Полиция начала проверку по факту произошедшего, сообщает агентство «Москва».

По инф. rosbalt.ru

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