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Это страшно: "оконный детопад" в России
По инф. rosbalt.ru   
13 Апреля 2019 г.
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С начала текущего года в России выпали из окон более 700 детей разных возрастов. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. «Это страшно», — так прокомментировала она эту «оконную» статистику.

С начала текущего года в России выпали из окон более 700 детей разных возрастов.

На странице института детских правозащитников в Facebook отмечается, что Кузнецова привела цифры в Туле на выездном совместном заседании Совета при полпреде президента в ЦФО и коллегии МЧС РФ. Она попросила участников совещания организовать масштабное информирование родителей по этой теме, в том числе через СМИ.

Действительно, статистика жуткая. Вот лишь несколько примеров:

А ваши внуки - в безопасности, под присмотром?

По инф. rosbalt.ru

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