Это называется — "училка психанула". Школьник — в больнице с сотрясением мозга

Ученик петербургской школы № 111 Калининского района получил сотрясение мозга от удара книгой на уроке, сообщила корреспонденту «Росбалта» пресс-секретарь администрации Калининского района Юлия Лебединова.

«Данный случай, к сожалению, действительно произошел в 111 школе нашего района. Была создана специальная группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Сейчас уже известно, что учительница немецкого языка, которая ударила ребенка, пришла в школу только 1 сентября этого года. До этого она не имела опыта работы в городских учебных заведениях с детьми», — сказала собеседница агентства.

Родители 13-летнего пострадавшего обратились в полицию и к директору школы.

Учительница утверждает, что все произошло случайно. Бить ребенка она не хотела. После инцидента у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

«Учительница на все вопросы отвечает, что произошло все не нарочно. Однако признает, что работа с детьми — это не ее. Работать в школе она больше не будет. Сейчас она находится в больнице, куда она попала на нервной почве», — добавила Лебединова.

По факту произошедшего еще ведется разбирательство.

По инф. rosbalt.ru

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