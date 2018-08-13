Это, кажется, и называется "офигели вконец": на Медном Всаднике пытались жарить шашлык

Петербургская полиция задержала двух вандалов, забравшихся на Медного всадника.

Как сообщалось, несколько молодых людей в ночь на 5 августа оседлали Медного всадника и попытались установить на памятнике мангал. Очевидцы запечатлели происходящее и опубликовали фотографии в соцсетях.

В в пресс-службе регионального ГУ МВД отметил, что двое молодых людей были задержаны сразу после поступления информации в полицию. Двух мужчин 20 и 32 лет доставили в отделение полиции Адмиралтейского района, на них составили административные протоколы по статье «мелкое хулиганство». При этом двум их товарищам удалось скрыться до прибытия полиции.

По инф. rosbalt.ru

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