Это человек? Пьянчуга зарубил старика — и несколько дней спал рядом

43-летний житель Закаменска в Бурятии подозревается в убийстве 70-летнего пенсионера. Его тело 18 июля вечером обнаружили племянницы подозреваемого. Девушки пришли в дом к мужчине по просьбе своего отца, который уехал на длительное время оставил свой дом брату и просил проверять жилище, так как мужчина злоупотреблял спиртным. Когда они в очередной раз пришли навестить его, мужчину не было дома, однако в ограде они увидели следы крови.

Решив осмотреть жилье, племянницы открыли двери, зашли в дом и внутри в одной из комнат обнаружили тело неизвестного пожилого мужчины с рублеными ранами на голове и руках. Девушки обратились в местный отдел полиции и рассказали о страшной находке. Одна из них тут же вспомнила, что несколько дней назад дядя звонил ей и говорил, что убил человека. Но так как он был пьян, девушка не восприняла его слова всерьез.

К месту происшествия тут же выехала следственно-оперативная группа. Внутри дома действительно находилось тело 70-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье – «убийство». Пока сотрудники ехали к дому, дядя девушек уже успел вернуться. На момент прибытия полицейских он, как ни в чем не бывало, спал пьяным в соседней с покойным комнате. Его разбудили, задержали, дождались, пока он отрезвеет, после чего приступили к допросу. Мужчина не стал отрицать свою вину и дал подробные показания об обстоятельствах расправы над потерпевшим.

По данным следствия, 15 июля в вечернее время подозреваемый мужчина встретил на улице знакомого пенсионера, у которого с собой была бутылка водки, и пригласил его к себе в гости. Дома они стали распивать спиртное, к застолью присоединилась сожительница мужчины. Через некоторое время, опьянев, хозяин дома стал ругать и оскорблять женщину. Пенсионер вступился за нее и упрекнул собутыльника, который сразу переключился на пожилого гостя и начал избивать его кулаками. Потерпевший не сопротивлялся. Распалившись, злоумышленник схватил в руки топор и бил по голове пенсионера, который скончался от полученных повреждений на месте происшествия. После этого обвиняемый успокоился, замыл следы крови и перенес тело в соседнюю комнату. Окровавленную воду он вылил в ограде дома, где ее позже увидели племянницы. Затем злоумышленник два дня жил в этом доме, ходил на работу. От тела избавиться не пытался, ночами спал рядом.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

По инф. Восток-Телеинформа

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