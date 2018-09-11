Это безумие или что? Взрослый сын откусил палец матери-пенсионерке

На северо-западе Москвы пенсионерка попала в больницу с травмой пальца, которую ей причинил собственный сын.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в квартире, расположенной на улице Маршала Катукова. Мужчина откусил матери часть пальца. У женщины диагностировали полную травматическую ампутацию ногтевой фаланги среднего пальца левой руки.

В настоящее время пенсионерка находится в микрохирургии. По факту произошедшего сотрудники полиции начали проверку, сообщает агентство «Москва».

По инф. rosbalt.ru

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