ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Это безумие или что? Взрослый сын откусил палец матери-пенсионерке
По инф. rosbalt.ru   
11 Сентября 2018 г.
Изменить размер шрифта

blood 2

На северо-западе Москвы пенсионерка попала в больницу с травмой пальца, которую ей причинил собственный сын.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в квартире, расположенной на улице Маршала Катукова. Мужчина откусил матери часть пальца. У женщины диагностировали полную травматическую ампутацию ногтевой фаланги среднего пальца левой руки.

В настоящее время пенсионерка находится в микрохирургии. По факту произошедшего сотрудники полиции начали проверку, сообщает агентство «Москва».

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 