Эстония: Красному Кресту помешал... красный крест

Представительство Красного Креста потребовало от Русского молодежного театра в Таллине убрать его символ с реквизита в спектакле «Доктор Айболит».

По словам директора театра Александра Пуолакайнена, такая просьба поступила после того, как представители эстонского Красного Креста увидели рекламу спектакля.

Как пишет РБК, Пуолакайнен отметил, что по местным законам крест нельзя использовать. Тем не менее, труппа пока не планирует убирать его в следующих спектаклях.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ