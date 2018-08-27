Есть позитивные новости о здоровье Караченцева. Переживаем!..

После возвращения из Израиля актер Николай Караченцов стал лечиться в онкоцентре в Красногорске: лечение в Тель-Авиве результатов не принесло.

По словам сына артиста, российские врачи сотворили чудо — после лечения опухоль в легких уменьшилась.

«Опухоль стала уменьшаться под действием химиотерапии в Красногорске. Проходили в Израиле лечение, но это все индивидуально. Зависит от вида опухоли. На кого-то действует лучевая терапия, а на кого-то нет. Вот на папу не очень подействовала эта терапия. Эффект оказался минимальным. Это 62 больница в Красногорске. Папа сейчас на даче. Каждые три недели проходит курс химиотерапии», — заявил Андрей Караченцов телеканалу «360».

В 2017 году стало известно, что у Караченцова диагностировали злокачественное образование в организме. До начала лечения Караченцов посетил Святую гору Афон в Греции, а также жил в монастыре Ватопед.

По инф. rosbalt.ru

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