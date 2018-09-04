Есть подозрение: у одинокой московской старушки пытаются обманом отобрать квартиру

Следователи СК РФ начали проверку данных СМИ о мошеннических действиях в отношении одинокой московской пенсионерки из-за ее трехкомнатной квартиры.

Один из телеканалов выпустил сюжет о том, что на лечение в центр паллиативной помощи поступила истощенная пенсионерка. Женщина рассказала персоналу клиники, что живет одна в трехкомнатной квартире и родственников не имеет. Через некоторое время к женщине стали приезжать «черные риелторы», которые представлялись персоналу как близкие родственники. Обеспокоенное руководство клиники обратилось в полицию.

Также СМИ сообщали, что руководству клиники после данного инцидента стали поступать угрозы.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила «Росбалту» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По инф. rosbalt.ru

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