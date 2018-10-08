Есть очередная "научно-обоснованная" мера потребления алкоголя. Кому верить будем?

Злоупотребление алкоголем увеличивает риск преждевременной смерти на 20% вне зависимости от возраста. В умеренном количестве употребление таких напитков допустимо, подтвердили ученые из Университета Вашингтона.

Они провели новое исследование и выяснили, что умеренное употребление вина может позитивно сказаться на здоровье только в том случае, если люди выпивают не более трех бокалов вина в неделю, или если в семье имеется история сердечно-сосудистых болезней.

Ранее сообщалось, что вино имеет ряд преимуществ — от предотвращения тромбов до снижения уровня сахара в крови. Кроме того, американский Национальный институт здравоохранения рекомендовал женщинам употреблять не более 7 небольших бокалов спиртного в неделю, а мужчинам не более 14. Однако авторы последнего исследования призывают пересмотреть эти параметры, указывая, что дозы алкоголя в данных рекомендациях завышены.

С другой стороны, напомним, что даже самые небольшие порции алкоголя наносят серьезный ущерб здоровью и заметно повышают вероятность преждевременной смерти от болезней сердца, рака и несчастных случаев, считают эксперты ООН.

По инф. rosbalt.ru

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