Есть намек: обвиняемого в госизмене пожилого ракетчика могут и освободить

Во ФСИН не исключают, что после проведения медобследования 75-летнего фигуранта «дела ЦНИИмаш» Виктора Кудрявцева его могут выпустить из СИЗО. Замглавы ведомства Валерий Максименко в интервью «Интерфаксу» пояснил, что по итогам обследования Кудрявцева ФСИН может подать ходатайство о его освобождении из-под ареста в связи с состоянием здоровья.

Он уточнил, что в постановлении правительства о медосвидетельствовании подозреваемых и обвиняемых говорится об освобождении из-под стражи, если у фигуранта выявлены заболевания, препятствующие нахождению в заключении.

Между тем ранее сегодня адвокат ученого Иван Павлов рассказывал, что перевели из «Лефортово» в больницу № 20 для обследования во исполнение решения ЕСПЧ. Однако, добавил защитник, необходимо оценивать не формальное наличие или отсутствие у Кудрявцева препятствующих аресту болезней из списка, а реальное состояние здоровья и угрозу жизни.

Напомним, Кудрявцев — самый пожилой арестант «Лефортово». Причем в СИЗО его обнаружили в июле 2018 года члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Ученый обвиняется в государственной измене. Речь идет о деле, связанном с гиперзвуковыми технологиями. Кудрявцева обвиняют в том, что он передал еще в 2013 году некие секретные данные в Фон Кармановский научный институт (Брюссель). При этом с данным учреждением ЦНИИмаш сотрудничал по программе FP7-SPACE. Кудрявцев все обвинения отрицает. По словам его адвокатов, к секретным сведениям у него уже 20 лет как нет доступа. Программа FP7-SPACE утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней размещены в открытом доступе. Осенью стало известно, что Кудрявцев отказался заключить досудебное соглашение со следствием. Ему предлагали признать вину и дать показания на своего ученика и коллегу, предлагая в обмен смягчить меру пресечения. После отказа Кудрявцеву запретили свидания.

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По инф. rosbalt.ru

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