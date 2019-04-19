Есть идея: за российскими зэками должен присматривать искусственный интеллект!

Глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов считает, что в учреждениях ФСИН нужно внедрять системы с элементами искусственного интеллекта для контроля ситуации.

В кулуарах Ялтинского международного экономического форума Федотов пояснил, что сотрудник, который в колонии или СИЗО «сидит и смотрит на десятки экранов», не может увидеть реальное нарушение прав заключенных. Поэтому, считает Федотов, нужна специальная компьютерная программа, отслеживающая «нестандартное поведение», сообщает ТАСС. По словам главы СПЧ, такие программы существуют за границей, но и в России написать такой софт не составит большого труда. Система будет давать сигнал на нестандартное поведение заключенного — и сотрудник-человек будет реагировать, описал ситуацию Федотов.

Он отметил, что внедрение в местах лишения свободы искусственного интеллекта позволит предотвратить случаи суицида заключенных, проявления насилия «сидельцев» друг к другу, а также пытки со стороны сотрудников учреждения. Он также подчеркнул, что все территории СИЗО и колоний должны быть покрыты сплошным видеонаблюдением — без «слепых зон».

Напомним, тема видеонаблюдения и контроля в СИЗО и колониях возникла на повестке дня ФСИН и правозащитников в прошлом году после ряда резонансных случаев с пытками заключенных в колониях.

Стоит подчеркнуть также, что при нынешнем развитии технологий - предложения правозащитников являются совершенно реальными (о том, как компьютерные программы безопасности входят в нашу жизнь - читайте по ссылке). Что касается морального аспекта - то напомним, что "зэки", сидящие в тюрьмах России - такие же ее граждане и имеют право на сохранение личного достоинства и безопасность для здоровья и жизни. Тем же нашим читателям, кто относится к "сидельцам" как к отбросам общества ("пусть там все друг друга перережут") - стоит напомнить старую нашу пословицу: "От тюрьмы да от сумы - не зарекайся!..". За решетку (по недоразумению, по глупости, из мести недоброжелателей...) может попасть любой из нас, наших детей и внуков. Так уж, увы, сложилось.

По инф. rosbalt.ru

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