|
Есть идея - убрать управляющие компании из системы оплаты услуг ЖКХ
|Денис Передельский, Дмитрий Раичев (Орел - Смоленск), rg.ru
|11 Января 2017 г.
|
Минстрой предложил исключить управляющие компании из цепочки платежей за жилищно-коммунальные услуги. Предполагается, что новую систему - после ее одобрения на законодательном уровне - будут внедрять постепенно в течение года. Авторы идеи полагают, что если жильцы станут платить поставщикам напрямую, то схема расчетов станет более прозрачной, чем та, что сложилась на рынке сегодня. Пишет "Российская газета".
- В стратегии развития ЖКХ повышение платежной дисциплины - один из приоритетов нашей работы на ближайший год, - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ, главный жилищный инспектор России Андрей Чибис. - Особенно это важно сделать на уровне "управляющая компания - поставщик ресурсов". На счета самой УК должны поступать только деньги за ее услуги - уборку подъезда, текущий ремонт и так далее. Плата за воду должна зачисляться на счета водоканала, за отопление - ресурсоснабжающей компании. Исключая управляющие компании из финансового потока, мы, во-первых, снижаем риски, а во-вторых, делаем рынок неинтересным для тех, чья бизнес-модель - не управлять жильем, а пытаться заработать на денежном потоке.
Схема, казавшаяся на тот момент идеальной, сложилась несколько лет назад: по любым коммунальным проблемам граждане имеют дело только с управляющей компанией, перечисляют ей деньги за услуги, а уж она рассчитывается со всеми ресурсоснабжающими организациями. Однако с самого момента ее внедрения по всей России начался рост неплатежей: на счета только созданных управляющих компаний начали поступать огромные средства, и многие руководители оказались не готовы механически передать их по назначению. Деньги "застревали" в самом начале цепочки. Сложившаяся ситуация стала негативно сказываться на объемах финансирования ремонтных и инвестиционных программ поставщиков энергоресурсов, что, в свою очередь, привело к увеличению количества инфраструктурных аварий.
Именно такая ситуация сложилась, к примеру, в Смоленске. Задолженность муниципальных коммунальных предприятий, включая крупнейшую в городе управляющую компанию, перед поставщиком тепловой энергии начала нарастать с 2009 года и быстро превысила миллиард рублей. Зимой 2015-2016 годов в городе произошло более 40 крупных аварий на тепломагистралях, из-за которых тысячи людей оставались в мороз без отопления и горячей воды. Немногим лучше ситуация в этом сезоне - и зима еще в самом разгаре... При этом основной проблемой во взаимоотношениях чиновников с поставщиком тепла являются как раз платежи населения. Первым очень хочется, чтобы они проходили через муниципальные структуры, вторые в настоящее время получают их напрямую от горожан и на этой схеме настаивают, не без оснований опасаясь возобновления роста задолженности.
- Когда на счета поступают крупные суммы, можно не устоять, - признает руководитель одной из небольших смоленских УК Андрей Соловьев. - Но мы, например, с радостью бы от всего этого отказались. Соблазнов нужно избегать.
Итак, исключение управляющих компаний из цепочки платежей за коммунальные услуги, как считают эксперты, окажет положительное воздействие на платежную дисциплину в сфере ЖКХ. При этом не стоит ждать мгновенного эффекта, поскольку УК - не единственный посредник в сложной схеме взаимных платежей, а ресурсоснабжающие организации не только не получают средства за поставленные ресурсы, но и сами нередко "забывают" вовремя рассчитаться с партнерами.
В минстрое предполагают, что "расщепляться" платежи будут в банке, и это, судя по всему, наименее безболезненный вариант решения этой проблемы. В Смоленске в аналогичном процессе участвует муниципальный вычислительный центр, неоднократно подвергавшийся критике со стороны участников рынка ЖКХ - и не только за несвоевременные расчеты с поставщиками энергоресурсов, но и как посредническая структура, взимающая часть поступивших от населения платежей в качестве платы за свои услуги. Но и банк - вариант не идеальный. Минувшим летом в результате технического сбоя платежи населения за жилищно-коммунальные услуги, внесенные через один из крупнейших в России онлайн-банков, оказались не "расщеплены", а перечислены управляющей компании в качестве платы за содержание и ремонт жилья. В следующей квитанции жители города с изумлением узнали о своей задолженности перед поставщиками всех услуг, кроме УК - тут люди заплатили на много месяцев вперед. Исправить эту ошибку безболезненно не удалось, для возвращения платежей и перевода их другим предприятиям нужно было выполнить огромное количество формальностей, и большинство пострадавших оставило все как есть. Как иронизируют продвинутые горожане, "в результате своевременной банковской ошибки управляющая компания получила от населения беспроцентный кредит в преддверии летних отпусков".
В орловском арбитражном суде идут процессы о взыскании с управляющих компаний долгов за тепло. Спорят о десятках миллионов рублей. Взыскать деньги почти невозможно. Многие компании, накопив долги, вступили в процедуру банкротства. Домами управляют уже другие фирмы.
- В отношении одной из УК возбуждены три исполнительных производства о погашении задолженности более чем на 130 миллионов рублей, - сообщил глава облжилинспекции Юрий Горьков. - На управляющие компании составляются административные протоколы, выдаются предписания. Других способов заставить их работать добросовестно просто нет.
Чиновник не вправе вмешиваться в спор хозяйствующих субъектов. Поэтому поставщики пытаются взыскать долги через суд. Куда пропали миллионы - неизвестно. Возможно, это выяснит следствие. Жильцы оплачивали счета, но до поставщика деньги не доходили. Такая же ситуация с платой за свет. Общий долг УК перед энергетиками превысил 140 миллионов рублей. Задолженности нет только у трех компаний. А страдают жильцы, поскольку энергетики грозят отключить "общий" свет в доме.
- Управляющие компании взяли на себя обязательства исполнять коммунальную услугу "электроснабжение" и сами начали выставлять счета, - говорит директор по реализации электроэнергии Александр Москвитин. - За счет жителей получили оборотные средства. Но собранные деньги не переводят энергоснабжающей компании, нарушая договорные обязательства.
Теоретически изменить ситуацию могут жильцы. Решение общего собрания - это приказ для УК. Но управляющие компании научились по суду признавать решения собраний недействительными. Дескать, нарушили процедуру. Да и люди плохо в этом разбираются. Договор управления подписывают не глядя. В него-то и включают пункт о том, что собирать коммунальные платежи будет УК.
Как в действительности будет организована схема платежей, пока сказать трудно - будут ли это прямые договоры поставщиков с потребителями или в единой квитанции укажут реквизиты всех получателей средств. При этом увеличения размера комиссии за оплату услуг ЖКХ ждать не приходится - она зависит от общей суммы платежей, которая в данном случае не изменится.
Кстати
- Летом прошлого года управляющие компании в Орле в одностороннем порядке изменили систему платы за воду, - рассказал зампредседателя реготделения "Объединения потребителей России" Рафаил Исламгазин. - Они сослались на часть 7 статьи 155 ЖК РФ, которая предусматривает оплату коммунальных услуг через управляющую организацию.
Существует еще и часть 7.1 той же статьи, которая дает жильцам право оплачивать услуги непосредственно ресурсоснабжающим организациям. Только мало кто о ней знает. К тому же для изменения схемы платежей надо созвать общее собрание и принять решение. Активистов не хватает. В Орле это привело к тому, что с июля жильцы некоторых домов стали получать по две квитанции - от УК и водоканала. Какую оплачивать? И те и другие грозят судом, если не заплатишь. С двойными платежками разбираются сотрудники Роспотребнадзора, поскольку ситуация подпадает под действие закона о защите прав потребителей. Но и юристы УК не дремлют. Они предложили тем, кто оплатил обе квитанции, требовать возврата денег через суд. Добровольно их уже никто не отдаст, а иск подаст не каждый. Видимо, на этом и строится расчет. Если запретить УК собирать чужие платежи, станет проще.
В Орле выход из ситуации видят еще и в возрождении единых коммунальных квитанций, от которых отказались несколько лет назад, а также во внедрении государственной информационной системы ГИС ЖКХ.
- Она позволит повысить прозрачность работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций, - считает зампред правительства Орловской области Александр Ремига. - Граждане смогут получать там информацию об услугах и тарифах и оплачивать жилищно-коммунальные услуги в личном кабинете.
Тэги: