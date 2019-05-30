Есть данные: красное мясо (умеренно!) поможет против рассеянного склероза

Красное мясо снижает риск развития рассеянного склероза. К такому выводу пришли ученые из Университета Кертина и Австралийского национального университета, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

По итогам исследования Ausimmune с участием 840 человек выяснилось, что употребление 65 грамм мяса в день может затормозить развитие заболевания. В мясе содержатся микро- и макроэлементы, в том числе белки, железо, цинк, селен, калий, витамин D и витамины группы В, некоторые из которых участвуют в обеспечении нормального функционирования нервной системы.

Напомним, рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание. Оно характеризуется нарушением миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга, а также поражением различных отделов нервной системы.

По инф. rosbalt.ru

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