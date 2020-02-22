Если вам вдруг напишет Путин — это очень ценно! Один автограф продан с аукциона за 340 тыс

Благодарственное письмо американисту Валентину Зорину с автографом президента России Владимира Путина продали на аукционе за 340 тыс. рублей, сообщает аукционный дом «12-й стул».
В письме 2001 года Путин поблагодарил Зорина за подарок − книгу «Неизвестное об известном».
Также на торгах продали автограф автора романа «Игра престолов» Джорджа Мартина. Он оставил его на русском издании книги во время своего единственного визита в Россию. Покупатель согласился отдать за подпись Мартина 15 тыс. рублей.
Помимо этого, на аукционе за 4,5 тыс. рублей продали бейсболку «Группировка Ленинград» с подписью музыканта Сергея Шнурова. Также на торгах продали автографы шведской писательницы Астрид Линдгрен, космонавтов Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Германа Титова и других известных людей.
Наиболее востребованными на торгах были лоты, связанные с режиссером и сценаристом Андреем Тарковским. Его рукописные заметки к фильму «Зеркало» продали по ценам от 160 до 650 тыс. рублей. В общей сложности за материалы Тарковского отдали около 2 млн рублей.
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