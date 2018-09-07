Еще одно обвинение в адрес ПФР от "навальников": завышенные траты на аренду авто

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сообщил, что Пенсионный фонд России потратил на аренду автомобилей за полгода больше 95 миллионов рублей, сообщает телеканал «Дождь». Согласно подсчетам ФБК, за полугодовую аренду BMW ПФР готов заплатить 3,36 миллиона рублей. Напомним, повышенный интерес к деятельности ПФР (и особенно к его расходам) связан ныне с планами повышения пенсионного возраста - люди резонно хотят знать, на что тратятся отчисления в фонд с их зарплат, если уж, как уверяют власти, их катастрофически не хватает и требуется "поработать подольше", дабы заслужить "право на отдых".

По данным на сайте госзакупок, контракт на аренду ПФР заключил 26 июня 2018 года. В ФБК обратили внимание, что это произошло через десять дней после того, как правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста.

ПФР договорился об аренде для своей исполнительной дирекции шести BMW пятой серии 2018 года выпуска, 22 Toyota Camry и 14 Renault и Skoda. Еще 51 машину фонд арендовал для отделений в регионах, уточняет ФБК. Эксперты фонда полагают, что в контрактах есть признаки картельного сговора. Так, в семи последних участвуют только три компании и на всех аукционах цена снижалась символически — в пределах 1%, указывает ФБК.

Отмечается, что за последний год ПФР потратил на техническое обслуживание автопарка 24 миллиона рублей.

Ранее, напомним, ФБК оценил состояние семьи главы ПФР Антона Дроздова почти в миллиард рублей.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ