Еще одна жертва упавшей с крыши наледи — на этот раз в Томске

В Томске пенсионерка скончалась из-за упавшей на нее глыбой льда. Внучку женщины, которая шла рядом, обследуют педиатры. По стечению обстоятельств, новость пришла сразу после другой, тоже печальной - в Мурманске скончалась женщина, также пришибленная упавшим льдом..

Как сообщает VTomske.ru, наледь обрушилась на прохожих в четверг днем на проспекте Ленина. «Внезапно обрушился лед с козырька пятого этажа жилого дома. Большая глыба. Сначала увидели, что человек лежит без сознания. Был дикий крик, а потом еще и плач ребенка. Ребенка быстро люди вытащили из-под льда, а женщина лежала. Прохожие тут же вызвали скорую помощь», — рассказали очевидцы.

«Скорая» приехала быстро, но женщина уже скончалась. Ребенка обследуют в больнице.

Жители соседних домов рассказали изданию, что снег и наледь с крыши сбрасывали около месяца назад, но часть глыб не убрали. На просьбы жителей в УК «Стройсоюз» не реагировали, и еще «кое-как немного убрали», когда горожане стали звонить в районную администрацию и полицию.

Напомним, что ответственность за подобные происшествия лежит на тех организациях, что владеют или управляют соответствующими зданиями.

По инф. rosbalt.ru

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