Еще о "пряниках недопенсионерам": избранные категории и льготы

При реализации пенсионной реформы нельзя работать «чохом» и «по шаблону», необходимо учитывать «особые условия жизни и труда людей», заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении.

По его словам, власти предусмотрели сохранение пенсионных льгот для шахтеров, работников горячих цехов и химических производств, чернобыльцев, ряда других категорий. Также, считает Путин, нужно сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера.

Кроме того, он высказался за поддержку жителей села. «Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе. У которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве. Но вступление этого решения в силу откладывалось. Предлагаю начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года», — заявил Путин.

Также он заявил о том, что те, кто начал работать рано, должна иметь возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа. Путин уточнил: сейчас в законопроекте о пенсионной реформе сказано, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 — для мужчин. «Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х», — сказал Путин.

«Принципиальным» он назвал сохранение на переходный период реформы всех федеральных льгот, действующих на 31 декабря 2018 года. «Имею в виду льготы по налогам на недвижимость и землю», — уточнил президент.

«Эти льготы у нас традиционно предоставлялись только с выходом на пенсию. Но в данном случае, когда в пенсионной системе предстоят изменения, а люди рассчитывали на эти льготы, мы обязаны сделать для них исключение», — пояснил он. Как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет, добавил Путин и призвал регионы принять на местном уровне все необходимые изменения еще до вступления в силу пенсионной реформы.

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