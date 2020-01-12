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Эпатажный патриот Виталий Милонов стал блогером на YouTube
По инф. rosbalt.ru   
12 Января 2020 г.
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Депутат Госдумы Виталий Милонов создал авторский канал на YouTube. Политик планирует выпускать обзоры, рассказывать о личном и событиях в стране. В описании канала Милонов назвал себя трендсеттером и трикстером либерального общества эпохи постреализма.

  • Виталий Милонов довольно известен и, в определенных кругах, популярен. Он пропагандист радикально-консервативных (почему-то называемых "патриотическими") взглядов - и при этом использует яркие и эпатажные приемы в духе раннего Владимира Жириновского, а также современной молодежной культуры. Конечно, любое его выступление - это яркое шоу, и, надо полагать, его видеоканал наберет поклонников. Это и неплохо: ведь в здоровом обществе должны быть представлены весь спектр мнений, даже самых бредовых (лишь бы до гражданской войны дело не доводить)
  • Ранее о политике - Госдумец Виталий Милонов предлагает разбомбить городок Мурино: неудачно построен!

«Сейчас YouTube — это про честное общение, которое является результатом выбора самих вас», — обратился к зрителям политик.

Депутат успел раскритиковать коллег по блогерскому цеху, которые, по его мнению, говорят неправду. «Если бы интернет существовал в эпоху ЦК КПСС в Советском Союзе, я уверен, наши интернет-блогеры были бы номер один», — добавил он.

За один выпуск Милонов высказался по нескольким темам, например, выступил против абортов. «Люди рожают детей не там, где есть идеальные и стерильные условия, а там, где они хотят рожать детей. Поэтому убивать детей, даже в утробе матери, это очень-очень плохо», — высказался политик (обратите внимание, как человек передергивает факты - ведь, на самом деле, увы, аборты делают как раз женщины, которые НЕ хотят рожать детей: молодые "залетевшие" дурочки, но чаще всего - просто люди из бедноты, которым не под силу кормить лишние рты. Тут бы моралистам, вроде Милонова, озаботиться проблемой бедности в России и  элементарным сексуальным просвещением молодежи... - прим. МГ)

Также Милонов осудил идею расширить велодорожки. «Это обычная диктатура маленького вонючего клопиного меньшинства над большинством», — отметил политик.

Не понравились депутату видеоролики блогеров-журналистов на YouTube. Так, он выступил против Леонида Парфенова, Алексея Пивоварова и Юрия Дудя. По мнению Милонова, они создают пропагандистские материалы, из-за которых появляется ощущение стыда за Россию. «Ну, а коли нам так стыдно за нашу Родину, давайте тогда сделаем революцию, уничтожим ее или просто будем следовать советам умных зарубежных товарищей», — иронизирует Милонов.

В видеоролике политик выступил и против автора канала «Лев против» Михаила Лазутина. Мужчина известен видеороликами, в которых провоцирует людей, выпивающих в публичных местах. Депутат осудил методы активиста, который якобы подменяет собой государство.

По инф. rosbalt.ru

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