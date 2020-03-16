Елизавета II уехала подальше от коронавируса

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Королева Великобритании Елизавета II и её супруг принц Филипп могут быть помещены в карантин из-за угрозы заражения коронавирусом. Такую информацию в воскресенье распространила газета The Sun, ссылаясь на близкие к королевской семье источники.
По их данным, пара ещё в четверг покинула Букингемский дворец. Королева чувствует себя хорошо, однако было решено перевезти её в другое место. Во дворце постоянно появляются посетители, приезжающие со всего мира, и многие в окружении Елизаветы II переживают из-за возможного риска заражения коронавирусом.
- Её Величество через несколько недель отпразднует свой 94-й день рождения, и её советники считают, что риски следует свести к минимуму, - сообщает издание.
Известно, что выходные королева с супругом провели в Виндзорском замке в 40 км от центра Лондона. По данным The Sun, британским правительством принято решение в случае необходимости поместить Елизавету II в карантин в королевском поместье Сандрингем. Из-за почтенного возраста королевы и герцога Эдинбургского, которому в июне исполнится 99 лет, они оба входят в группу риска по болезни, вызываемой коронавирусом.
Между тем, газета The Telegraph в воскресенье сообщила, что Елизавета II планирует вернуться в Букингемский дворец на этой неделе. Издание отмечает, что королева регулярно проводит выходные в Виндзорском замке, после чего возвращается в Лондон.
Королева Великобритании Елизавета II и её супруг принц Филипп могут быть помещены в карантин из-за угрозы заражения коронавирусом. Такую информацию в воскресенье распространила газета The Sun, ссылаясь на близкие к королевской семье источники.
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