Элиста: пенсионерам, протестовавшим против чуждого начальства, нечем платить штрафы

Девять из 20 оштрафованных за участие в несанкционированных акциях против назначения мэром города Элиста (Калмыкия) бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дмитрия Трапезникова, оказались пенсионерами, передает «Кавказский узел».

Конечно, далеко не все наши читатели в курсе, что в Калмыкии развернулось противостояние в связи с назначением мэром Элисты совершенно чужого человека, не знающего ни регион, ни особенности местного населения. Политическая жизнь России многообразна - и далеко не вся сводится к федеральной повестке. И во многих уголках страны вспыхивает недовольство "вертикалью власти" - а недовольным достается "на орехи"...

Опрошенные изданием активисты заявляют, что им нечем выплачивать штрафы, а некоторые уверены, что им придется из-за этого голодать. Части из них также назначили в качестве наказания общественные работы.

«Во мне закипает злость от этой ситуации, всё больше и больше. Штрафуют пенсионеров на десятки тысяч. Прекрасно знают, как людям живется, и все равно это делают. Нет слов, только негодование. Это бесчеловечно», — говорит пенсионер Семен Атеев, оштрафованный на 15 тысяч рублей. Также отмечается, что в отношении него уже составлен второй протокол по другой акции.

«У меня пенсия 8400 рублей, и я один в семье пенсию получаю, жена не получает», — говорит другой активист Николай Тавлеев. «Мы не хотели войны, не вооружались. Я человек в возрасте. Мы просто пошли сказать, что такая ситуация нас не устраивает, чтобы выразить себя, — сетует он. — Мы что, сами не можем порядок навести? Почему нами управляют, как овцами?»

Пенсионер выражает удивление позицией главы Калмыкии Бату Хатикова, заявляя, что рос с ним в одном поселке: «Я никогда не ожидал, что он так поступит со своим народом. Мы все репрессированные, будучи детьми, жили с родителями в Сибири. А к нам такое отношение — и судят, и говорят, что мы баламутим. Что значит "баламутим"? Мы проблемы поднимаем». Тавлеев также заявил, что не намерен выплачивать штраф и не признает «эту власть»: «До сих пор у меня имеется паспорт СССР. Я никакого гражданства не получал и платить им не буду».

Бывший министр спорта Калмыкии Владимир Довданов, которого оштрафовали на пять тысяч рублей за организацию акции 27 октября, рассказывает, что не может работать из-за проблем со здоровьем и не может выплатить штраф, так как даже не является пенсионером: «Отодвинули меня на полгода. Мне 60 исполнилось в ноябре, я 1959-го года рождения, как раз мой год затронули», — поясняет он, подчеркивая, что считает решение суда противоречащим закону, так как, по его мнению, акция была разрешена, «но люди все равно получили штрафы». При этом он отмечает, что не считает ситуацию в Калмыкии чем-то необычным: «Везде то же самое», — полагает он.

68-летний председатель исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерий Бадмаев заявил, что отработать шесть часов общественных работ, назначенные ему судом за участие в молебне 1 октября, для него «не обременительно» и не является унижением: «Я не один там был, с бригадой, там такие же пенсионеры работают, так что всё было нормально».

По инф. sobesednik.ru

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