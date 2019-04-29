Елена Яковлева боится стареть... и худеть

Актриса Елена Яковлева в интервью Youtube-шоу "Эмпатия Манучи" поделилась с аудиторией, что её пришлось воспользоваться услугами пластического хирурга из-за проблем на съёмочной площадке.

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58-летнюю актрису стало смущать, что операторы и осветители очень долго настраивают свет, чтобы снимать крупный план. Яковлева решилась решилась обратиться к пластической хирургии, чтобы удалить мешки и морщины под глазами.



"Я боюсь стареть. Это очень неприятно. Я делаю уколы, но средне", - отметила знаменитость.



Актриса добавила, что не является сторонником частого хирургического вмешательства во внешность женщины. По её словам, это лишает природной индивидуальности.



Также Елена Яковлева поделилась, что ещё хотела бы похудеть, но заметила, что потом обвисает лицо. Ранее актриса специально голодала, чтобы почувствовать роль, но потом отказалась от этой идеи.

По инф. «Аргументы недели»

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